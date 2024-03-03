Журналист Bellingcat Христо Грозев: расследование смерти Навального должно завершиться в течение месяца

"Мы точно узнаем правду и это будет не так долго, как в прошлый раз (после отравления Навального — прим. "Медузы"). Потому что сейчас работает не только наша команда, но и очень много других журналистов-расследователей под координацией [главы ФБК] Марии Певчих. Мы помогаем друг другу, делимся информацией, есть уже десятки тысяч того, что называется data points, и я уверен, что в течение месяца мы точно [все] узнаем".