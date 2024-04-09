Жители затопленного Орска вышли на митинг протеста

Горожане недовольны размерами выплат за повреждённое наводнением имущество. Кроме того, они считают, что дамба, построенная на бюджетные деньги, строилась с нарушениями и из-за этого не смогла остановить паводок. Люди выражают недоверие местным властям и просят помощи напрямую у президента, скандируя "Путин, помоги!"
Как сообщают местные телеграм-каналы, полиция вначале пыталась препятствовать проведению митинга, но потом людей стало слишком много, чтобы их можно было разогнать. На площадь приехал глава города Василий Козупица. Он пытался обратиться к собравшимся, но его перебивали криками "Позор!". Тогда он предложил гражданам сформировать инициативную группу для переговоров в городской администрации.
На этих переговорах Козупица заявил, что для оценки ущерба и определения размера компенсаций будет создана специальная комиссия. Пострадавшим он рекомендовал самим фиксировать ущерб на фото и видео.
Также глава Орска пообещал пострадавшим выплаты на строительство жилья, однако точных цифр не назвал. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться администрацией в ближайшие дни.
Горожане, участвовавшие во встрече, потребовали наказания для тех, кто был ответственен за строительство, приём и обслуживание обвалившейся дамбы. Они жаловались на отсутствие сколько-нибудь централизованной помощи и выразили опасения из-за возможного мародёрства в подтопленных домах. Кроме того, они были возмущены заявлением главы МЧС Александра Куренкова, будто орчан ещё неделю назад призвали эвакуироваться, но они сами не захотели этого. По их словам, первеы сообщения МЧС о необходимости эвакуации поступили только в ночь, когда дамба была прорвана.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер начал свою встречу с горожанами фразой "Не надо говорить, что вы тут самые пострадавшие", потребовал отключить телефоны и призвал горожан не жаловаться, а проявлять сплочённость и патриотизм в борьбе со стихией. Он привёл в пример жителей других пострадавших регионов, которые добровольно вкладывают деньги и усилия в борьбу с последствиями паводка. В то же время горожане, оставшиеся на площади у здания администрации, рассказывали журналистам и полиции, что именно они на свои деньги покупают еду и воду и ездят на лодках по затопленному городу, чтобы помочь соседям.
Паслер сказал, что компенсации за понесённый ущерб уже выплачены более чем 650 жителям области, а на этой неделе деньги будут перечислены ещё 16 тысячам человек. Как сообщалось ранее, базовая компенсация пострадавшим составляет 20 тысяч рублей, при значимом ущербе имуществу - от 50 до 100 тысяч. Многие жители региона считают эти цифры недостаточными. Вечером Козупица заявил о новых суммах: он сказал, что все пострадавшие получат по 100 тысяч рублей в качестве единоразовой выплаты.