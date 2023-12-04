Жены мобилизованных массово пишут смс на прямую линию с Путиным

 
Радио Свобода
Rusijos kariai dalyvauja Pergalės dienos parado repeticijoje Sankt Peterburge, Rusija, 2022 m. balandžio 28 d.
Rusijos kariai dalyvauja Pergalės dienos parado repeticijoje Sankt Peterburge, Rusija, 2022 m. balandžio 28 d.
ФОТО: Reuters / Scanpix

В региональных чатах жён мобилизованных "Путь домой" делятся скриншотами смс на прямую линию с Владимиром Путиным, которая должна пройти 14 декабря. Внимание на это обратило издание "7x7".

Авторы смс спрашивают, когда их родственники вернутся домой, возмущаются условиями в тылу и на фронте, пишут о проблемах с зарплатами и отпусками, а также требуют замены мобилизованных – "почему только 1% мобиков до сих пор там, на сво?".

Ранее родственницы мобилизованных написали манифест и петицию против бессрочной мобилизации, запустили автомобильный флешмоб и пытаются организовать акции. Из-за наклеек "Vерните мужа! Я Zа#балась" ульяновских участниц флешмоба вызвали в полицию и к замгубернатора. Митинги власти согласовывать отказываются.

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