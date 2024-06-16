Захват заложников в ростовском СИЗО: нападавшие убиты, заложники не пострадали

Обо всем происходившем в воскресенье внутри следственного изолятора известно пока только по сообщениям российских государственных органов и официальных информагентств — у Би-би-си на данный момент нет возможности проверить достоверность этих сообщений независимо.

Незадолго до этого сообщения из здания СИЗО разнеслись звуки интенсивной стрельбы, к нему подъехали несколько машин скорой помощи.

„В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали“, — цитируют российские информагентства сообщение пресс-службы ФСИН.

По сообщениям российских информагентств, заключенные требовали предоставить им автомашину и возможность покинуть страну.

По словам члена совета по правам человека при российском президенте Евы Меркачевой, в числе заложников оказался начальник оперативного управления областного управления ФСИН Александр Богма.

Как утверждается, заключенным удалось выломать решетку в камере и проникнуть в дежурную часть, где они и захватили двух человек – оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя.

По предварительным сообщениям, захватчиков было от пяти до шести человек — все они или уже осужденные или обвиняемые по „террористическим“ статьям. По данным источников, они были вооружены резиновыми дубинками, заточками и пожарными топориками.

СИЗО №1 — здание старинной постройки, оно располагается в самом центре Ростова, на пересечении улицы Горького и Кировского проспекта.

На улицах, прилегающих к изолятору, было перекрыто движение транспорта; автомобилистов и общественный транспорт направляют в объезд.

„Непонятно, что он делал в СИЗО в воскресенье. Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже“, — написала она в своем телеграм-канале.

В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что захват в ростовском СИЗО тщательно готовился – возможно, не один месяц.

„Заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь, они координировали свои действия“, — заявил агентству анонимный представитель органов внутренних дел.

Кроме того, по его словам, заключенным помогали. Проверяется версия о том, что действия захватчиков „координировались извне“.

Что известно о захватчиках