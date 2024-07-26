Задержан бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков

Подробности дела спецслужба не уточнила. Следственный комитет России, сообщая об аресте 69-летнего генерала Булгакова, также не уточнил детали, отметив лишь, что это уголовное дело „коррупционной направленности“.

Бывший замминистра по решению суда находится в СИЗО „Лефортово“ в Москве. Когда состоялся суд, ни ФСБ, ни СКР не уточнили.

Генерал армии Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 года по сентябрь 2022 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.