За две недели в Москве - 39 дел о нарушении правил митингов

За две недели со дня смерти оппозиционного политика Алексея Навального, 16 февраля, и до 28 февраля московские суды зарегистрировали 39 административных дел о нарушении правил проведения акций и митингов. Об этом вечером в воскресенье, 10 марта, написали Telegram-каналы "Правозащита" и "Судебные кроссовки" со ссылкой да данные официального портала судов общей юрисдикции города Москвы.

"8 из этих дел еще не рассмотрены, одно возвращено полиции, по остальным вынесены постановления, из которых опубликовано только 15 - большая часть из них связана с возложением цветов у Стены скорби и Соловецкого камня", - говорится в посте.

Указывается, что минимум три человека получили административные аресты 17 февраля в связи с возложением цветов в память о Навальном. Действия арестованных сочли "участием в несогласованной массовой акции" с созданием помех пешеходному движению.