Юлия Навальная удостоена премии DW

Премия немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2024 году присуждена Юлии Навальной - вдове скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального, а также созданному политиком Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Имена лауреатов объявили в пятницу, 3 мая.

"Юлия Навальная с самого начала поддерживала политическую деятельность своего мужа Алексея Навального в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России - несмотря на все риски, постоянные угрозы и личные ограничения, - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург. - Я преклоняюсь перед ее непоколебимым мужеством, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Владимир Путин хочет заставить замолчать".