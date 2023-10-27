Явлинский встретился с Путиным в Кремле

Накануне о переговорах с Путиным сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов . По его словам, он обсуждал с президентом "образ будущего России". При этом Зюганов не упомянул, касалось ли это предвыборной кампании.

Встреча проходила в закрытом режиме: о ней не сообщается на сайте президента РФ, и на нее не были приглашены представители СМИ.

Согласно пресс-релизу "Яблока", Григорий Явлинский договорился о ночной встрече с Путиным, чтобы обсудить "необходимость соглашения о прекращении огня" в войне РФ против Украины, а также возможное собственное участие в переговорах по этому поводу. Кроме того, Явлинский якобы обсудил с президентом "перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы".

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в ночь на четверг, 26 октября, посетил Кремль , где встретился с президентом России Владимиром Путиным . Российского политика вечером 25 октября заметил в Кремле журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников - по его словам, Явлинский "ни с кем на ходу не разговаривая, быстро прошел внутрь". Позже информацию о встрече Явлинского с Путиным подтвердила пресс-служба партии "Яблоко".

СМИ: Кремль хочет, чтобы Явлинский участвовал в выборах

Пресс-служба "Яблока" в заявлении для СМИ отдельно указала, что Явлинский и Путин не обсуждали предстоящие президентские выборы в РФ. В ее пресс-релизе лишь в очередной раз отмечено, что основатель "Яблока" якобы готов принять в выборах участие, если "граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение".

О том, что Явлинский может вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах, ряд СМИ неоднократно сообщал с конца августа 2023 года, ссылаясь в том числе на источники в администрации президента РФ. Так, издание "Медуза" писало, что в "спарринг-партнеры" для Путина на следующие президентские выборы наряду с Явлинским в числе прочих предполагается отобрать лидера КПРФ Геннадия Зюганова и Леонида Слуцкого, представляющего ЛДПР.