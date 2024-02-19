"Я продолжу дело Алексея Навального": обращение Юлии Навальной

Все эти годы я была рядом с Алексеем. Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потеряли не меньше чем я. Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток. Он не просто сидел, не сидел, как сидят другие. Его пытали, его держали в карцере, в бетонной коробке. Пожалуйста, просто представьте: это комната шесть или семь квадратных метров, в ней нет ничего, креме табуретки, раковины, дырки в полу вместо туалета и кровати, которую пристегивают к стене, чтобы на нее нельзя было прилечь. Кружка, книжка (одна) и зубная щетка, больше ничего у него не было. Сотни дней.