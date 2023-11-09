WSJ: Россия пытается выкупить вертолетные двигатели, которые экспортировала в Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилию

Три собеседника издания сообщили, что в апреле 2022 года делегация российских чиновников посетила Каир и попросила президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вернуть 150 ранее проданных двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17.

В обмен на запчасти представители России предложили Египту простить задолженность за предыдущие поставки оружия, продолжить поставки пшеницы, а также оставить в стране российских военных советников. В итоге ас-Сиси согласился вернуть двигатели втайне от США. Ожидается, что их поставят в Россию в декабре.

Каир собирался отправить Москве ракеты, но передумал под давлением Вашингтона, пишет The Wall Street Journal. По итогам сделки Египет также отказал США в просьбе о поставках оружия Украине.