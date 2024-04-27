2024.04.27 12:30

WSJ: Путин не планировал смерть Навального на 16 февраля

 
Deutsche Welle
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: AFP / Scanpix

Американские спецслужбы считают Владимира Путина ответственным за смерть Алексея Навального, но полагают, что он мог и не давать приказ убить оппозиционера именно 16 февраля, пишет американская газета WSJ.

Спецслужбы США полагают, что президент РФ Владимир Путин не планировал, что оппозиционер Алексей Навальный, содержащийся в колонии "Полярный волк", скончается именно 16 февраля. Об этом пишет онлайн-издание The Wall Street Journal (WSJ) в субботу, 27 апреля, со ссылкой на информированные источники.

"Такая оценка не оспаривает вину Путина в смерти Навального, но говорит о том, что он, возможно, не отдавал приказ, чтобы она произошла именно в этот момент", - подчеркивается в публикации. По данным WSJ, такой вывод разделяют многие в американском разведсообществе, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ), управление директора Национальной разведки, и отдел разведки Госдепартамента.

Такие выводы спецслужбы США сделали на основании анализа большого объема информации, включая секретные разведданные, а также общеизвестные факты, такие как время смерти Навального и то, как эта смерть бросила тень на переизбрание Путина, следует из публикации.

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Deutsche Welle
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