WP: США указывали России на "Крокус" как цель террористов

Вашингтон регулярно делится информацией о возможных террористических атаках с иностранными государствами, следуя принципу, известному как "обязанность предупреждать". Однако "передавать противнику информацию о конкретных целях является необычным шагом", приводит WP оценку экспертов: "Ведь это связано с риском раскрытия путей получения США разведданных и может поставить под угрозу разведывательную деятельность или человеческие источники". Однако информация о подготовке теракта в концертном зале означала и потенциальную угрозу для американцев в России, поясняется в статье.