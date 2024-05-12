Взрыв и обрушение жилого дома в Белгороде: что известно на этот час

Российские информагентства, ссылаясь на оперативные службы, сообщают, что в результате взрыва повреждения получил почти весь дом — десятиэтажное панельное здание на улице Щорса, 16 квартир обрушились.

Место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа. По сведениям ТАСС, всего в доме 502 квартиры в 8 подъездах.

Что известно о пострадавших?

По данным российского минздрава, в результате взрыва пострадали 17 человек. Позже это число выросло до 20, после того, как на спасателей, работавших на месте происшествия обрушилась кровля.

Эти сведения пока предварительные. Агентству «Интерфакс» в местных экстренных службах сообщили, что спасатели на месте обрушения ищут как минимум десять человек и эвакуируют жителей.