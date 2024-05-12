Взрыв и обрушение жилого дома в Белгороде: что известно на этот час

Российские информагентства, ссылаясь на оперативные службы, сообщают, что в результате взрыва повреждения получил почти весь дом — десятиэтажное панельное здание на улице Щорса, 16 квартир обрушились.
Место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа. По сведениям ТАСС, всего в доме 502 квартиры в 8 подъездах.
Что известно о пострадавших?
По данным российского минздрава, в результате взрыва пострадали 17 человек. Позже это число выросло до 20, после того, как на спасателей, работавших на месте происшествия обрушилась кровля.
Эти сведения пока предварительные. Агентству «Интерфакс» в местных экстренных службах сообщили, что спасатели на месте обрушения ищут как минимум десять человек и эвакуируют жителей.
Как сообщил в своем телеграм-канале Гладков, по предварительным данным, пострадали 19 человек, в том числе двое детей, все они доставлены в больницы Белгорода. Шестерых уже выписали.
Губернатор также сообщил, что никакой помощи спасателям и полиции не требуется, и призвал граждан не скапливаться у поврежденного дома, так как находиться там опасно.
В экстренных службах не исключают, что железобетонные конструкции здания вблизи от места взрыва могут продолжить разрушаться.
В Следственном комитете России сообщили, что в результате происшествия есть погибшие. Однако позже Гладков написал, что погибшие пока не обнаружены.
Каковы версии случившегося?
Представители различных российских ведомств пока высказывают разные версии причин взрыва и последующего обрушения подъезда жилого дома в Белгороде.
«12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — говорится в заявлении Следственного комитета России. — Возбуждено уголовное дело о террористическом акте».
Этой же версии придерживается и белгородский губернатор, написавший в своем телеграм-канале о «прямом попадании» украинского снаряда в многоэтажку.
В то же время российское минобороны заявило, что жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате попадания фрагментов ракеты, сбитой системами российского ПВО.
«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород», — говорится в заявлении ведомства.
В социальных сетях высказываются аргументы и в пользу других версий. Среди них — взрыв изнутри дома, «нештатный сход» авиационного боеприпаса с российского бомбардировщика, что уже не раз происходило в прошлом, и так далее.
Украинская сторона не комментировала произошедшее, у Би-би-си на данный момент нет возможности произвести независимую оценку высказываемых предположений.
По данным местных властей, сирены, оповещающие жителей Белгорода и соседних районов о ракетной опасности, к середине дня в воскресенье срабатывали уже шесть раз.
Обострение обстановки в приграничных районах
Белгород и область уже пострадали от нанесенного накануне ракетного удара.
По данным Гладкова, в результате атаки повреждено больше 300 квартир в 85 многоквартирных домах. Накануне он сообщал об одной погибшей и 29 раненых. Позже губернатор уточнил, что 17 пострадавших остаются в больницах.
По словам Гладкова, две женщины находятся в крайне тяжелом состоянии.
Минобороны России утверждает, что в ночь на воскресенье над территорией Белгородской области средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Еще над тремя регионами России, согласно заявлению, были отражены атаки беспилотников.
Три дрона были уничтожены над Брянской областью, еще два — над Липецкой. Липецкое управление МЧС ночью предупреждало о воздушной опасности. Брянские власти о налете беспилотников не сообщали.
Минобороны Украины в конце этой недели заявило о попытке прорыва российскими войсками линии обороны на севере Харьковской области.
В украинском оборонном ведомстве утверждают, что все атаки отбиты. Однако сообщения о боях на этом направлении продолжают поступать, а в ряде населенных пунктов Харьковщины объявлена срочная эвакуация населения.
В пятницу утром многие российские и украинские провоенные источники сообщили о попытке российских войск перейти в наступление со стороны Белгородской области на украинские приграничные села.
По сведениям главы Харьковской областной администрации, утром в воскресенье российские войска вновь обстреляли город Волчанск, один местный житель был убит.
Также Олег Синегубов рассказал, что в ночь на воскресенье россияне сбросили управляемую авиабомбу на Вильчу, был поврежден корпус пансионата для престарелых. Кроме того, накануне в результате артобстрела Глубокого погиб 63-летний мужчина, а в результате серии массированных обстрелов Волчанска из разного вида вооружения погиб 51-летний мужчина, еще пять человек, включая 83-летнюю женщину, были ранены, повреждены десятки частных домов.
По словам Синегубова, в ходе продолжающейся эвакуации из пограничных районов Харьковской области были вывезены более четырех тысяч человек.
Ранее на этой неделе местные власти сообщали о боях на нескольких участках линии соприкосновения, включая приграничные территории.
Минобороны Украины, в свою очередь сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на волчанское направление в Харьковской области. После этого было объявлено об эвакуации населения из Волчанска.