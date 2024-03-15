Выборы президента России: задержания, урны заливают зелёнкой

Как минимум в нескольких регионах власти давят на волонтёров, которые проводят экзит-полы у участков. В Ханты-Мансийске возле избирательного участка задержали Полину Змановскую, которая проводила опрос от партии "Гражданская инициатива" (от неё выдвигался единственный антивоенный кандидат Борис Надеждин). Змановскую оставили на ночь в отделе полиции. Её подозревают в подделке документов, пишет "ОВД-Инфо". О давлении на организаторов экзит-полов также сообщается из Петербурга и Казани.

Также власти предупредили о том, что могут считать нарушением закона участие в акции "Полдень против Путина" - сторонники Алексея Навального призвали людей 17 марта прийти на участки одновременно в полдень, чтобы выразить негласный протест. В Благовещенске суд арестовал на пять суток Валерию Денисович из-за видео с призывом прийти голосовать в полдень 17 марта. Об этом она сама рассказала ОВД-Инфо. Денисович признали виновной по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления.