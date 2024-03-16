Выборы президента России: задержания сторонников Надеждина

По их сведениям, на выходе из штаба Румянцева окружили четыре сотрудника отдела полиции по противодействию экстремизму (Центра "Э") и увезли в неизвестном направлении.

Сначала связи с Румянцевым не было. Позже выяснилось, что он находится в отделе полиции.

Ранее активисту вручили предостережение о недопустимости нарушения закона о проведении митингов. Вчера днём на него напали четыре наблюдателя от общественной палаты на участке в Казани.

О задержаниях и арестах сторонников Бориса Надеждина, который был единственным антивоенным кандидатом на пост президента России, сообщалось и из других регионов. Сторонники политика проводят опросы избирателей на выходе с участков.