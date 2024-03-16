Выборы президента России: задержания сторонников Надеждина

По их сведениям, на выходе из штаба Румянцева окружили четыре сотрудника отдела полиции по противодействию экстремизму (Центра "Э") и увезли в неизвестном направлении.
Сначала связи с Румянцевым не было. Позже выяснилось, что он находится в отделе полиции.
Ранее активисту вручили предостережение о недопустимости нарушения закона о проведении митингов. Вчера днём на него напали четыре наблюдателя от общественной палаты на участке в Казани.
О задержаниях и арестах сторонников Бориса Надеждина, который был единственным антивоенным кандидатом на пост президента России, сообщалось и из других регионов. Сторонники политика проводят опросы избирателей на выходе с участков.
В среду, 13 марта, во Владивостоке на шесть суток арестовали главу местного штаба Надеждина Игоря Краснова, ещё несколько его сторонников были задержаны. В Ханты-Мансийске задержали коллегу Краснова Полину Змановскую – её оставили в полиции на ночь до суда. В Челябинске на трое суток арестовали сторонника Надеждина Кирилла Заманова.
В Петербурге и Чебоксарах задержали волонтёрок штаба Надеждина, которые проводили экзитполы, – обеих отпустили без протокола. В Ставропольском крае накануне голосования проводили обыски у сборщиков подписей за Надеждина, а в Калуге избили главу местного штаба Надеждина.
В Улан-Удэ блогеру Артёму Бурлову выдали предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах. По словам прокурора, Бурлов призывал голосовать против всех и порвать бюллетень. Блогер отрицает, что призывал рвать бюллетени.
В Самарской области избиратель проголосовал за другого человека. Урну, куда опустили незаконно выданный бюллетень, опечатали, готовится обращение в полицию, сообщает "Голос".
В первый день голосования в разных регионах было зафиксировано как минимум двенадцать случаев порчи бюллетеней в урнах красящими жидкостями: избиратели выливали в них зелёнку, чернила, краску. Кроме того, на участках было не менее семи случаев поджогов. Возбуждено несколько уголовных дел.
Утром 16 марта ещё две попытки испортить бюллетени краской и зелёнкой произошли в Екатеринбурге и Красноярском крае.
Также вчера, 15 марта, в разных регионах наблюдались сбои в работе ДЭГ и централизованное голосование работников организаций. СМИ и телеграм-каналы сообщали о многочисленных случаях "отчёта" избирателей перед работодателями. К 10:00 16 марта по московскому времени явка на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 38,35%, сообщили в ЦИК. Через ДЭГ проголосовало уже примерно 80% избирателей, выразивших желание голосовать таким способом.