Выборы президента России: уголовные дела и споры о портретах Путина

Задержаны практически все, кто пытался испортить бюллетени и осуществить поджог. Как правило, это женщины. Некоторые из них утверждали, что им обещали за выполнение "задания" деньги. В ЦИК России считают, что к этим действиям каким-то образом причастна Украина . При этом в ЦИК заявляли, что испорчены были лишь около 100-150 бюллетеней, а по данным "Вёрстки", избиркомы не планируют отменять результаты выборов на участках с бюллетенями, залитыми красящими веществами.

Дела возбуждаются по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, по которой грозит до пяти лет лишения свободы. При этом в Госдуме заявляют, что намерены подготовить законопроект об ужесточении ответственности в случае, если подобные действия координируются из-за рубежа в период военных действий.

Об этом сообщает " Новая газета Европа ", ссылаясь на сообщения региональных следственных комитетов. После попыток поджога дела возбудили в Москве, Петербурге, Воронеже , Иванове и Когалыме, а после попыток испортить бюллетени зелёнкой или другими красителями - в Москве, Сочи , Великом Новгороде, Красноярском крае, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях, Карачаево-Черкесии, а также в Симферополе в аннексированном Крыму.

В России 16 марта проходит второй день трёхдневного голосования на выборах президента. За первый день явка, по данным ЦИК, превысила 38% (с учётом дистанционного электронного голосования). В первый день голосования бюджетники в крае массово отчитались в соцсетях об участии в голосовании, пишет "Проспект Мира". Издание насчитало сотни постов с избирательных участков в личных и корпоративных аккаунтах. В этот же день проголосовало множество высших чиновников, включая самого баллотирующегося на пятый срок президента Владимира Путина.

Ночью в Казани задержали главу местного штаба не допущенного к выборам Бориса Надеждина Дмитрия Румянцева. Также о задержаниях и арестах сторонников Надеждина сообщалось в Приморском крае, ХМАО, Чувашии, Петербурге и Челябинской области. Сторонники политика проводят опросы избирателей на выходе с участков.