Со второго квартала 2023 года таинственные компании, в основном зарегистрированные в ОАЭ, приобрели более 50 судов для транспортировки СПГ, сообщала в июле газета The Moscow Times. До этого подобные сделки были редкостью. Эксперты отмечают, что эти действия напоминают то, как Москва в условиях западных санкций создавала „теневой флот“ танкеров для транспортировки нефти по всему миру, часто используя ОАЭ в качестве центра для торговли энергоносителями. Некоторые из базирующихся в Дубае групп имеют непрозрачную структуру собственности, схожую с теми, которые управляют теневым флотом нефтяных танкеров Москвы.