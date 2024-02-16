Власти России сообщили о смерти Алексея Навального

У соратников Алексея Навального нет подтверждений сообщениям о том, что политик умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего. "На этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", - заявил Песков. По его словам, президент России Владимир Путин проинформирован о смерти оппозиционера.

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", — говорится в сообщении УФСИН.

Во ФСИН заявили, что 16 февраля Навальному стало плохо после прогулки, после чего он практически сразу потерял сознание.В заявлении отмечается, что медицинские работники колонии незамедлительно прибыли, "был вызван экипаж скорой медицинской помощи".

"Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим", — написал в Telegram-канале соратник политика Леонид Волков.

Мать Навального написала в Facebook, что видела сына в колонии 12 февраля во время свидания. "Был жив, здоров, жизнерадостен", — сказала Людмила Навальная. Она добавила, что "не хочет слышать никаких соболезнований".

"По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально", — сообщил "Новой газете" адвокат политика Леонид Соловьев.

Смерть Алексея Навального - больше чем утрата одного человека, сказал первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис. Он акцентировал, что это жуткая и значимая новость - в России нет варианта, что может быть после Путина.