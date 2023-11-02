Владимира Кара-Мурзу в пятый раз подряд отправили в ШИЗО

Бывший председатель совета "Фонда Бориса Немцова за свободу", оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза в пятый раз подряд помещен в штрафной изолятор ИК-6 колонии строгого режима в Омске, где он сейчас отбывает 25-летний срок лишения свободы. Об этом сообщил в Facebook адвокат Владимир Прохоров в среду, 1 ноября. "Ему создали реально пыточные условия", - добавил он.

По словам адвоката, Кара-Мурзе вменили уже 14 нарушений режима, вследствие чего признали его злостным нарушителем и перевели на строгие условия отбывания наказания. Адвокат приводит перечень таких "нарушений": "не застегнутая верхняя пуговица, присел на шконку, когда зашнуровывал ботинки и т.д.", утверждая, что фактически все созданы для его подзащитного искусственно.

Новое "нарушение" превзошло все предыдущие