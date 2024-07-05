Владимира Кара-Мурзу перевели в тюремную больницу

Оппозиционного политика, публициста Владимира Кара-Мурзу , находящегося в России в заключении, вечером 4 июля перевели из колонии строгого режима ИК-6 Омска в областную больницу 11 УФСИН России по Омской области. Об этом сообщают в Facebook жена Владимира Кара-Мурзы Евгения и адвокат Вадим Прохоров.

По словам Евгении Кара-Мурзы, адвокатов политика, приехавших в ИК-6 из Москвы и ожидавших свидания со своим подопечным с 8.30 утра 4 июля, уведомили о его переводе в больницу лишь по прошествии более чем пяти часов ожидания, во второй половине дня. „Когда защитники приехали в больницу, которая находится в другом районе Омска, им сначала сообщили, что Владимира не привозили, а уже после окончания рабочего дня подтвердили его прибытие в учреждение, сказав чтобы приходили на следующий день“, - пишет Евгения Кара-Мурза.