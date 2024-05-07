Владимир Кара-Мурза стал лауреатом Пулитцеровской премии

Один из лидеров российской оппозиции путинскому режиму Владимир Кара-Мурза, отбывающий 25-летний срок в российской тюрьме по политическим причинам, получил Пулитцеровскую премию за свои комментарии о демократическом будущем России для газеты The Washington Post.

Оргкомитет отметил, что Кара-Мурза награждается премией за колонки, "написанные с большим риском для жизни из тюремной камеры, в которых он предупреждал о последствиях инакомыслия в путинской России и настаивал на демократическом будущем для своей страны".

В июле 2023 года политик был приговорён российским судом к 25 годам колонии по обвинению в распространении недостоверных сведений о российской армии, в участие в деятельности нежелательной в стране организации и за государственную измену.