Владимир Кара-Мурза стал лауреатом Пулитцеровской премии

Один из лидеров российской оппозиции путинскому режиму Владимир Кара-Мурза, отбывающий 25-летний срок в российской тюрьме по политическим причинам, получил Пулитцеровскую премию за свои комментарии о демократическом будущем России для газеты The Washington Post.
Оргкомитет отметил, что Кара-Мурза награждается премией за колонки, "написанные с большим риском для жизни из тюремной камеры, в которых он предупреждал о последствиях инакомыслия в путинской России и настаивал на демократическом будущем для своей страны".
В июле 2023 года политик был приговорён российским судом к 25 годам колонии по обвинению в распространении недостоверных сведений о российской армии, в участие в деятельности нежелательной в стране организации и за государственную измену.
В основу судебных дел против политика были положены его участие в заседании круглого стола в Сахаровском центре и его публичные выступления в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне.
Во время объявления о награде организаторы подчеркнули, что Владимир Кара-Мурза вёл свою деятельность против режима Путина, осознавая опасность и настаивая на том, что у России есть демократическое будущее.
Приговор в 25 лет, вынесенный Владимиру Кара-Мурзе в апреле 2023 года, по оценке правозащитников, "самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся за критику Путина", обращает внимание "Немецкая волна".
30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья и адвокаты оппозиционера заявляют, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравить его, в которых подозреваются спецслужбы РФ. Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным.