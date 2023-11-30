Верховный суд РФ объявил "движение ЛГБТ" экстремистским

"Суд должен быть гласным и состязательным, а не тайным и односторонним!" - говорилось в пресс-релизе соучредителей организации, обнародованном после ее регистрации.

Онлайн-издание "Медиазона" пишет, что на рассмотрение иска у судьи Олега Нефедова ушло четыре часа. Журналисты находились в зале с трансляцией, в зал заседаний их пустили лишь на оглашение решения. Представители Минюста пришли в суд в медицинских масках и отказались общаться с прессой.

Иск о признании ЛГБТ "экстремистской организацией" на территории России министерство юстиции подало в Верховный суд РФ 17 ноября. Группа правозащитных организаций обратилась к Верховному суду с просьбой отклонить этот иск, поскольку он нарушает ряд законов и противоречит Конституции РФ. "Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - объясняли в письме правозащитники.