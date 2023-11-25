Верхняя граница призывного возраста в РФ повышена до 30 лет

Правительство России в пятницу, 24 ноября утвердило постановление о приведении в соответствие нормативной базы в области воинского учета с изменениями в законодательство, принятыми парламентом, передает агентство "Интерфакс". Согласно этим изменениям, в армию РФ уже с 1 января 2024 года начнут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. До сих пор максимальный возраст призывников составлял 27 лет.

Соответствующие поправки к законопроекту о повышении призывного возраста Госдума приняла 25 июля. Изначально предполагалось, что будет повышен не только верхний предел призывного возраста, но и нижний - с 18 до 21 года. Однако в итоге от этой идеи решено было отказаться - глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что якобы "очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет".