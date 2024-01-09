Вербовщик наемников из Сербии жалуется на командиров-россиян

По его словам, ему приходилось самому вместе с "Народным фронтом" заниматься получением машин, квадрокоптеров, берцев и обеспечением наемников водой. При этом командиры из 119-го полка называли сербских наемников "цыганами" и не понимали их мотивов участия в российском вторжении в Украину, указывает далее серб, ставший доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.

Перед Новым годом командование полка приказало сербам идти на штурм позиций ВСУ, выдав им на руки по 2-3 магазина и приказав "другое оружие захватить в бою", цитирует слова Берича Русская служба Би-би-си. Сербы отказались выполнять этот приказ и попросили перевести их в другое подразделение, но были объявлены дезертирами и военными преступниками. Сербских наемников выгнали из землянок и несколько дней продержали на морозе без еды и воды, после чего в полк приехали представители военной полиции и предложили им подписать признание в том, что они признают себя шпионами.