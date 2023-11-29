"Важные истории": женщин вербуют в штурмовые отряды российской армии

Издание обратило внимание на пост о награждении одной из участниц формирования, опубликованный в телеграм-канале "Эспаньолы" в середине ноября. Согласно тексту публикации, боец с позывным "Гроза" участвовала в "группе спецразведки" "Эспаньолы", а также была корректировщиком огня в боевых действиях в Украине , в частности в Бахмуте .

Журналистка "Важных историй" связалась с одним из администраторов телегам-канала "Эспаньолы", указав, что заинтересована в вербовке. В ответе администратор сообщил, что первый контракт заключается на полгода. Первые два месяца – обучение и слаживание. "На это время - 110-120 тысяч рублей. Далее в зоне боевых действий эта сумма х2 [умножается на два]. Второй контракт возможен - от 3 месяцев, обсуждается индивидуально", - цитирует издание ответ администратора. При подписании первого контракта полагается единовременная выплата в 50 тысяч рублей. В случае ранения женщина-доброволец получит от 1 до 3 миллионов рублей, в случае смерти близкие получат 5миллионов. Эти выплаты не отличаются от тех, что предлагаются мужчинам.