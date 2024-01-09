В западных странах могут не пройти выборы президента РФ

В российских консульствах на территории некоторых "недружественных" стран не будут организованы участки для голосования на выборах президента РФ.

Об этом издание "Ведомости" сообщило во вторник, 9 января, со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По его словам, речь идет о значительной части государств, внесенных в соответствующий список правительства России (входят 49 стран). Однако собеседник газеты отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, идут консультации.

Член ЦИК России Павел Андреев подтвердил изданию, что пока охват стран для голосования не определили, срок образования избирательных участков за рубежом - 24 января, однако комиссия имеет право принимать соответствующие решения вплоть до пяти дней до даты выборов.

Причину возможной отмены голосования в "недружественных" странах источники газеты объясняют соображениями безопасности и сокращением числа консульских работников.