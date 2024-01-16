В Воронеже после атаки дронов введён режим чрезвычайной ситуации

Ранее Минобороны России заявило, что над Воронежем и областью были сбиты пять украинских беспилотников, ещё три перехвачены. Киев эти утверждения не комментировал.

По данным губернатора региона Александра Гусева, в результате падения обломков сбитых дронов повреждены не менее 35 квартир в семи жилых домах. В одном из многоэтажных жилых домов в Воронеже начался пожар, ещё в нескольких были выбиты стекла. Пострадала девочка 2013 года рождения, сообщил Гусев.

В ночь на вторник многие жители Воронежа сообщили в соцсетях о нескольких мощных взрывах в городе, а также в районе воронежского аэродрома. Известно, что он используется Воздушно-космическими силами России для нанесения ударов по территории Украины.