В Украине погибли 6 граждан Непала, завербованных в российскую армию

Агентство отмечает, что непальские солдаты, известные как гуркхи, славятся своей храбростью и боевыми навыками, которые они демонстрировали в том числе в рядах британской и индийской армии.

С этими странами у Непала есть соответствующая договорённость. С Россией у Непала такой договорённости нет.

При каких обстоятельствах погибли шестеро непальцев, не сообщается.

МИД Непала в своём заявлении призвал Россию вернуть на родину их тела и выплатить компенсации родным.

Также, как утверждается, один непалец попал в плен к украинским военным, и Катманду теперь пытается добиться его освобождения. МИД также призвал граждан страны не участвовать в войне в Украине ни на одной из сторон.

По данным издания The Kathmandu Post, в российскую армию были завербованы до 200 граждан Непала.

Издание ссылается на посла Непала в Москве, который говорит о соотечественниках как о наёмниках. Неясно, идёт ли речь о вербовке в регулярную армию, или же в так называемые ЧВК.