В трех областях РФ введен режим КТО

Решение принято директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым. После прорыва вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе с Курской областью речь идет о „беспрецедентной попытке дестабилизации обстановки“, признали в НАК.

В Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

Так, он предполагает проверку документов у физлиц и направление в органы внутренних дел в случае отсутствия бумаг. Жителям могут закрывать доступ к отдельным районам и объектам. Власти получают право читать электронную переписку, прослушивать телефонные разговоры.

Мера предполагает „временное отселение“ граждан, а также ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Спецслужбам дается право беспрепятственного доступа в жилье и на земельные участки.

Режим предусматривает использование боетехники