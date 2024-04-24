В Смоленской области беспилотник атаковал НПЗ

"По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского районов произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия", – написал Анохин. Позже он уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Очевидцы сообщают о пожаре на Смоленском НПЗ.

По сообщениям местных жителей, атакован НПЗ в Ярцевском районе. Телеграм-канал Astra публикует видео, снятое очевидцами.

Ранее телеграм-канал SHOT, ссылаясь на своих подписчиков из числа местных жителей, писал, что один или несколько беспилотников ударили по нефтебазе в деревне Раздорово под Смоленском, там видны зарево и дым.