В Сибири из-за урагана десятки тысяч жителей остались без света, есть погибшие

"Повреждений очень много, где-то рвутся провода, где-то опоры падают. Особенно сильно пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Хакасия, Красноярский край и Омская область. Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение", цитирует Meduza сотрудника пресс-службы компании "Россети Сибирь" со ссылкой на "Интерфакс".

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов из-за шквального ветра объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

"Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года. Произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. Во многих районах города отсутствует свет. По этой же причине остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, также под отключением находятся локальные объекты теплоснабжения (котельные)", – пишет чиновник в своем телеграм-канале.