В Ростовской области после удара БПЛА загорелась нефтебаза

Между тем, российские Telegram-каналы „Осторожно, новости“ и „Это Ростов новости“ сообщили, что на нефтебазе под городом Каменск-Шахтинский загорелись несколько цистерн с топливом. Еще до начала пожара местные жители, как передают СМИ, слышали „характерный звук БПЛА и взрыв“. Telegram-каналы также опубликовали видеозапись предположительно горящей нефтебазы.

Ростовская область в ночь на среду, 28 августа подверглась атаке дронов. Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что в небе над регионом было сбито четыре беспилотника. По предварительным данным Голубева, пострадавших нет.

Ранее той же ночью глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов на село Курковичи и о том, что пострадали три человека. Агентство ТАСС также пишет, что в Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, он упал „рядом с взрывоопасным объектом“. Из-за этого были временно эвакуированы жители двух сел, они возвращаются в свои дома, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Пожар на другой нефтебазе не могут потушить больше недели