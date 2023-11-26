В России заявили об отражении массированной атаки дронов

Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье, 26 ноября, уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в пяти регионах, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, атаке дронов минувшей ночью и утром подверглись Московская, Тульская, Калужская, Брянская и Смоленская области. О пострадавших или разрушениях в сообщении Минобороны не говорится.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что целью беспилотников была столица РФ. "Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", - написал Собянин в Telegram-канале. Позже он сообщил, что в Подольском и Раменском городском округах Московской области были сбиты еще два беспилотника, летевшие в сторону Москвы. Пострадавших и серьезных разрушений, по словам мэра, нет.
В Тульской области, по сведениям губернатора региона Алексея Дюмина, были сбиты два беспилотника. "Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь", - говорится в комментарии Дюмина на странице регионального правительства в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе были уничтожены пять беспилотников. По его данным, никто не пострадал, разрушений нет. О сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, не уточнив, сколько их было.
В связи с атакой московские аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили прием и отправку самолетов, передавало агентство ТАСС. Позже обе воздушные гавани возобновили работу.
Украина также подверглась атаке беспилотниками
В ту же ночь на 26 ноября атаке дронов подверглась и Украина. Киевская городская администрация написала в Telegram, что в пригороде столицы работают средства ПВО, и призвала жителей переместиться в укрытия. В канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о том, что группа ударных беспилотников направляется в сторону Днепропетровской области. Воздушная тревога также объявлялась в Харьковской, Сумской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях; позже был объявлен отбой. О каких-либо последствиях этой атаки пока не сообщается.
В предыдущую ночь войска РФ также нанесли по Украине массированный воздушный удар, использовав, по данным украинского командования, более 70 дронов Shahed. В результате в Киеве пострадали пять человек.