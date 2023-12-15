В России заочно приговорили к 8 годам режиссера Вырыпаева

Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева. Его заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, сообщает в пятницу, 15 декабря, издание Sota.

Накануне обвинение запросило для Вырыпаева наказание в виде 10 лет колонии. Поводом для преследования проживающего уже несколько лет в Варшаве режиссера стали его интервью независимым СМИ. Защита настаивала на том, что данные, которые прокуратура называет "фейком", режиссер брал из открытых источников.

Дело против Ивана Вырыпаева

Уголовное дело в отношении Ивана Вырыпаева было возбуждено весной 2023 года. В мае стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его, а также продюсера Александра Роднянского, по делам о распространении "фейков" о российской армии. После этого МВД объявил Вырыпаева в федеральный розыск.