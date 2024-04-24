В России задержан замминистра обороны Тимур Иванов

Соратники Алексея Навального в декабре 2022 года опубликовали большое расследование о Тимуре Иванове и его жене Светлане Захаровой. Согласно их данным, в 2010-2018 годах супружеская пара каждое лето снимала виллы на Лазурном берегу и потратила на аренду жилья в Сен-Тропе не менее 850 тысяч евро. Иванов получал откаты от строительных компаний-подрядчиков Минобороны, а в июне 2022 года развелся с женой, чтобы она не подпала под санкции Евросоюза, в который она продолжала ездить и после начала полномасштабной войны РФ против Украины, указывалось в расследовании.