В России задержан уже третий экс-зам Шойгу: он обвиняется в получении крупной взятки

Павел Попов долгое время работал с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу: с 2008 по 2013 годы был его заместителем в МЧС. Попов прослужил на должности замминистра обороны 11 лет и был уволен два месяца назад. Чиновник стал уже третьим по счету задержанным замминистра из команды Шойгу: ранее СК задержал Дмитрия Булгакова за коррупционные сделки на 1,3 млрд рублей и Тимура Иванова за взятку в 1,2 млрд рублей.