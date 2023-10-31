В России взрыв на заводе по производству пороха для снарядов

Местные СМИ и Telegram-каналы написали о "сильном хлопке" и выбитых стеклах в некоторых домах. ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС передает, что на место происшествия направлены 44 спасателя и правоохранителя, а также 11 единиц техники.

По официальным данным, пострадавших нет, поскольку в момент взрыва в здании не было людей. Угроза населению отсутствует, пишет РИА "Новости" со ссылкой на власти Пермского края. В региональном министерстве территориальной безопасности указали, что цех, в котором произошел взрыв, работает в автоматизированном режиме, поэтому пострадавших нет. При этом в здании выбиты окна и двери.