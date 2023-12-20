В России возродят спортивные парады на Красной площади

С инициативой о возрождении традиции спортивных парадов на Красной площади в октябре выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Первый парад физкультурников на Красной площади прошёл в 1919 году. С 1931 года такие парады стали проводить регулярно в присутствии Иосифа Сталина. В них участвовали тысячи человек. В годы Великой Отечественной войны парады не проводились.

В августе 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоялся Всесоюзный парад физкультурников с участием 25 тысяч человек из всех республик СССР.

С тех пор у стен Кремля стали проводить только демонстрации трудящихся и военные парады, а спортивные парады перенесли на московский стадион "Динамо", где это мероприятие проводили до 1954 года. В последующие годы спортивные праздники, более скромные по масштабам, устраивали на крупных столичных стадионах, ими открывали Спартакиады народов СССР.