В России в Туве введен режим ЧС из-за взрыва на Шагонарской ТЭЦ

В Республике Тува из-за пожара на ТЭЦ в городе Шагонар введен режим ЧС регионального значения. Об этом в среду, 6 марта, в Telegram сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Губернатор региона подчеркнул, что ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины инцидента пока устанавливаются, пожар на объекте потушен, идет разборка и проливка конструкций во избежание повторного возгорания. "Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной, и проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", - написал он.