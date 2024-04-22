В России в Курганской области из-за паводков затопило урановые скважины

Группа региональной экологической организации "Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения" накануне опубликовала видео. На нём, как отмечается, видно, что все пространство между селами Труд и Знание и Звериноголовское затоплено водой. Именно здесь находится "Добровольное".

Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, которая копилась годами от растекающихся подземных вод из старых опытных скважин, говорится в посте экологов. Руководитель экологической организации Сергей Еремин заявил, что под водой могла оказаться старая, "протекающая 35 лет скважина", а новые пробурены выше и вода до них пока не добралась.