В России сошел с рельсов пассажирский поезд

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд. После столкновения с грузовым автомобилем в понедельник, 29 июля, перевернулись восемь вагонов поезда, следовавшего по маршруту Казань-Адлер. В результате пострадали более 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В числе госпитализированных - водитель КАМАЗа.

Telegram-канал „112“ со ссылкой на неназванный источник сообщает о примерно 100 пострадавших. При этом состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, их экстренно эвакуируют в ближайшую больницу, указывается далее. Издание V1.ru пишет, что инцидент произошел на подъезде к Котельниково.

В поезде ехали более 800 человек