В России произошёл, возможно, самый масштабный в истории сбой интернета

У пользователей в течение нескольких часов не открывались сотни сайтов, мобильных приложений и сервисов в зоне .RU, среди них - сервисы Яндекса, Сбербанка, ВКонтакте, Ozon, а также портал Госуслуги.

Жалобы поступали не только из всех регионов страны, но и от пользователей, находящихся за рубежом.

В Минцифры России заявили, что сбой произошёл из-за технической проблемы, связанной с набором расширений протокола DNS, благодаря которому в доменной зоне .RU гарантируется исключение подмены IP-адреса в результате кибератак. В ведомстве пообещали восстановить доступ к российским сайтам в ближайшее время.