В России проходят массовые обыски у художников и активистов. Вероятно, они связаны с делом о "госизмене" против Петра Верзилова

В общей сложности во вторник утром силовики пришли по меньшей мере к 14 художникам и активистам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре. Большинство из них были отправлены на допрос и потом отпущены.
По информации правозащитного проекта "Первый отдел" следственные действия также проходили у художников и активистов в других российских городах, в том числе в Свердловской области и Пермском крае. Далеко не все фигуранты сегодняшней кампании были связаны или даже знакомы с Петром Верзиловым и группой Pussy Riot, отмечают правозащитники.
Один из уличных художников, к которому сегодня утром пришли с обыском в Петербурге, подтвердил Би-би-си, что большинство вопросов силовиков касались Петра Верзилова, хотя, по его словам, они даже не были знакомы.
"Задали кучу тупых вопросов про Верзилова, я ничем не мог им помочь, потому что реально не знаю. Я понятия не имею в какой он стране и чем занимается", — рассказал собеседник Би-би-си.
По его словам, силовики спрашивали его о том, где находится Верзилов, и знает ли он что-то о действиях Верзилова в Украине. Кроме того, художника спрашивали о его личном отношении к "специальной военной операции" [так российские власти называют войну в Украине], о том, участвовал ли он в митингах и состоит ли в "каких-нибудь группах, сообществах или религиозных организациях".
По версии правозащитников, обыски и задержания могут быть связаны с грядущими президентскими выборами.
"В рамках уголовного дела в отношении Верзилова силовики решили провести акцию устрашения. Что включает в себя эта акция: во-первых, громкие заголовки, все-таки статья о государственной измене обеспечивает федеральный резонанс, для власти это важно. Во-вторых — обыски позволяют проинспектировать, не готовит ли кто какие-либо акции накануне выборов, и упреждающе намекнуть, что никаких акций власть не допустит", — говорится в комментарии главы проекта Дмитрия Заир-Бека.
Как рассказал собеседник Би-би-си, у которого был обыск в Петербурге, силовики пришли к нему домой в шесть утра. "Все обыскали очень хорошо, прочитали блокноты, нашли наклейку "Мусора позор России", изъяли всю технику", — рассказал он. После обыска его доставили на допрос в здание ФСБ на улице Шпалерная и позже отпустили.
Первыми об обысках в своей квартире в Петербурге сообщили художница Катрин Ненашева и активистка Наташа Четверио.
По словам Четверио, Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене в отношении Верзилова. "Обыск проводили два майора ФСБ, опер ФСБ (лейтенант) и специалист по техническим средствам. Также присутствовали два сонных мальчика-понятых. Катю увезли на допрос к ФСБшникам, к ней поехал адвокат (его пустили буквально недавно)", — написала Четверио в своем телеграм-канале.
Позже стало известно, что обыск проходит также у участников арт-группы "Явь", у участницы Pussy Riot Маргариты Коноваловой (Рита Флорес), у художника Саши Блота, а также у матери Петра Верзилова.
"В ФСБ я видел Катю Ненашеву с подругой, Сашу Блота. Короче, там была сегодня встреча выпускников ФСБ", — иронизирует собеседник Би-би-си.
В Петербурге силовики также пришли с обыском к Кристине Бубенцовой из арт-проекта "Партия мертвых" и ее мужу. Как рассказали Би-би-си в "Партия мертвых", их обоих также доставили в здание ФСБ на Шпалерной "как свидетелей по делу Петра Верзилова".
По данным "Сетевых Свобод", в Ульяновске обыскали и допросили художника Илью Холтова; уличного художника Илью Мозги из Екатеринбурга после обыска увезли на допрос; в Москве знакомую художника Philippenzo силовики также увезли из квартиры. Как он рассказал Би-би-си, у нее изъяли технику и картины, а саму увезли в неизвестном направлении, на данный момент она не выходит на связь.
В Нижнем Новгороде обыск прошел в квартире художника Артема Филатова, которого после задержали и увезли на допрос, и Андрея Оленева. К 14 часам обоих отпустили.
В Самаре силовики пришли с обыском в квартиру матери художника Дениса Мустафина, сообщает "ОВД-Инфо" (в реестре "иноагентов").
В Москве силовики пришли с обыском к двум участницам Pussy Riot Ольге Пахтусовой и Ольге Курачевой.
По информации "Медиазоны" (в реестре "иноагентов"), к Ольге Пахтусовой пришли люди, которые представились сотрудниками ФСБ. Об этом она успела сообщить подруге, а после перестала выходить на связь.
Ольгу Курачеву после обыска увезли на допрос, сообщает "Медиазона".
Часть обысков, как отмечают "Сетевые Свободы", были санкционированы Лефортовским судом Москвы по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Петр Верзилов, в отношении которого, по всей видимости, и возбуждено уголовное дело, с 2020 года живет за пределами России. В начале октября 2023 года вышло его интервью Юрию Дудю (также в реестре "иноагентов"), в котором Верзилов рассказал о своем участии в боевых действиях на стороне ВСУ. После этого он перестал быть издателем "Медиазоны".
На Верзилова заводили дело о "военных фейках" и заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии. Накануне, 11 марта, Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. Поводом для дела о «военных фейках» стали два твита и два поста в инстаграме с рассказом об убийствах мирных жителей украинской Бучи.