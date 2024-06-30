В России предлагается „срочно“ запретить никабы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал „срочно“ запретить ношение никабов в России. В ходе выступления Бастрыкина на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге в субботу, 29 июня, один из слушателей заявил, что власти стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, запрещают носить религиозную одежду, закрывающую лицо. Те, „кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России“, сказал он и предложил ввести такой же запрет в РФ, так как „за никабом может быть какая-то спящая ячейка террористическая“, после чего поинтересовался мнением главы СК по этому поводу.