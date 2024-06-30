В России предлагается „срочно“ запретить никабы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал „срочно“ запретить ношение никабов в России. В ходе выступления Бастрыкина на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге в субботу, 29 июня, один из слушателей заявил, что власти стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, запрещают носить религиозную одежду, закрывающую лицо. Те, „кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России“, сказал он и предложил ввести такой же запрет в РФ, так как „за никабом может быть какая-то спящая ячейка террористическая“, после чего поинтересовался мнением главы СК по этому поводу.
„Надо срочно все это запретить“
„Это задача Госдумы - принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить“, - ответил Александр Быстрыкин, говоря о ношении никаба в России.
По его словам, недавние нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также на сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону совершили „исламисты, террористы“. „Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления“, - призвал Бастрыкин.