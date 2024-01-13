В России объявили иноагентами писателя Бориса Акунина и издание "Холод"

Также в реестр попали: администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин, журналист Александр Минкин и бывший депутат городского собрания Йошкар-Олы Антон Соколов.

18 декабря Акунина уже внесли в список террористов и экстремистов. В реестре рядом с именем Акунина стоит звездочка, которая указывает, что против писателя возбудили уголовное дело по статье о терроризме.

Ранее прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговоры с Акуниным и Дмитрием Быковым, которым они позвонили от лица представителей украинской администрации. Вскоре крупное российское издательство АСТ, а также несколько сетей книжных магазинов остановили продажу книг писателей из-за их "публичных заявлений" в поддержку Украины. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев публично призвал "уничтожить" Акунина.