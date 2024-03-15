В России начались выборы президента

В России на Камчатке и Чукотке в пятницу, 15 марта, открылись первые избирательные участки. Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта, притом основным днем голосования считается воскресенье, 17 марта.

Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, изготовлено около 113,5 млн бюллетеней, сообщили в ЦИК. С 25 февраля проходило досрочное голосование в труднодоступных местах, а с 1 марта можно было проголосовать за рубежом. Кроме того, "выборы" президента РФ проходят в аннексированном Крыму и оккупированных территориях на востоке Украины. Киев призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях или вынужденно находящихся на территории РФ, "не участвовать в "псевдовыборах" президента РФ".