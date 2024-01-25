В России Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии

Также суд запретил Стрелкову администрирование интернет-ресурсов на три года. Время, проведенное им в следственном изоляторе, будет включено в срок лишения свободы.
Ранее обвинение запросило для Стрелкова наказание в виде 4 лет 11 месяцев колонии общего режима. Максимальный срок по этой статье – 5 лет лишения свободы. Заседания суда проходили в закрытом режиме.
После оглашения приговора адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, сообщил "Интерфаксу", что приговор будет обжалован.
Издание "Медиазона" пишет, что задолго до начала заседания в четверг перед Мосгорсудом выстроилась огромная очередь - по большей части из журналистов. Из-за образовавшейся толпы на подходе к зданию поставили железные ограждения. Стоящий рядом полицейский пропускал ко входу только журналистов и участников процесса. В здание пустили жену обвиняемого Мирославу Регинскую.
"Медиазона" также отмечала, что у суда дежурит автозак.
По информации корреспондента РБК, сотрудники силовых структур задержали у суда трёх человек с плакатами в поддержку Стрелкова. "Это сторонники, никак себя не проявляли, все ждали приговора. Потом вышел адвокат с женой, дали комментарии, и сейчас задержали троих человек с плакатами в поддержку Стрелкова", - рассказывал корреспондент.
Игоря Стрелкова, который с радикально антиукраинских позиций критиковал российские власти и ход войны в Украине, задержали в июле прошлого года. С тех пор он находится в СИЗО в Москве. Сообщается, что в призывах в экстремизме его обвинили из-за двух записей в телеграм-канале. Одна из них содержала фразу "За это расстреливать мало" – речь шла о чиновниках, которые, по мнению Стрелкова, препятствуют денежным выплатам участникам войны. Следствие усмотрело в ней призыв к экстремизму. Стрелков вину не признал.
В декабре в интервью "Базе" Стрелков заявил, что ожидает обвинительного приговора и лишения свободы "на неопределённый срок".
Будучи под арестом по делу о призывах к экстремизму, Стрелков объявил о выдвижении в президенты России, однако его сторонникам не удалось провести собрание по выдвижению его кандидатуры. Утверждается, что ни один нотариус не согласился на нём присутствовать.