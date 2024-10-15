В РФ за полгода по уголовным делам осудили 6088 военных

Рекордного значения за время ведения статистики в первом полугодии 2024 года достигло также число реальных сроков - их получили 2908 человек, то есть почти половина всех осужденных военных, отмечает „Верстка“. Это в 3,5 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года, и почти равняется данным за весь прошлый год - тогда к лишению свободы приговорили 3021 военного.