В РФ школьника осудили на пять лет за листовки против Путина

Дело Арсения Турбина

Авторы Telegram-канала излагают суть дела Арсения Турбина: „По версии следствия, под влиянием оппозиционных изданий у Турбина „сформировались радикально-экстремистские политические взгляды“, в результате в начале июня 2023 года Арсений - на тот момент 14-летний - якобы написал сообщение в Telegram-бот Легиона „Свобода России“ и заполнил анкету на вступление. Таким образом, по утверждению ФСБ, он вступил в Легион, который в РФ признан террористической организацией, и должен был или прибыть в Украину, или оказывать содействие террористам, оставаясь в РФ. Якобы именно как участник „террористической организации“ Турбин в июне-июле 2023 года разложил по почтовым ящикам соседей листовки „Тебе нужен такой президент?“