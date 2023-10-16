В РФ объявили в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина

В карточке розыска, как обычно, не упоминается статья уголовного кодекса, по которой разыскивается Фейгин. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что против него возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. В вину Фейгину в частности вменяется участие в деятельности созданной Ильёй Пономарёвым оппозиционной организации "Съезд народных депутатов", признанной в России нежелательной, и "регулярное освещение" деятельности воюющего на стороне Украины легиона "Свобода России".

"В принципе, всё было ожидаемо, ничего нового", - написал Фейгин в телеграме. Он живёт за пределами России.

По статье о так называемых фейках грозит до 10 лет лишения свободы. По ней выносились в том числе заочные приговоры, в частности живущим за рубежом Александру Невзорову или Илье Красильщику.